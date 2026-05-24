Ο Γιώργος Πρίντεζης ξέσπασε σε κλάματα μετά την κατάκτηση της Euroleague από τον Ολυμπιακό

"Λύγισε" ο μεγάλος αρχηγός του Ολυμπιακού στις κερκίδες
Ο Γιώργος Πρίντεζης
Ο Γιώργος Πρίντεζης έζησε πολύ έντονα τον τελικό του Final Four της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα στον τελικό του Final Four της Euroleague στο Telekom Center, ο Γιώργος Πρίντεζης ξέσπασε σε κλάματα για την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού του Ολυμπιακού.

Ο θρυλικός αρχηγός των Πειραιωτών λατρεύει τον Ολυμπιακό και ήθελε να τον δει και πάλι στην κορυφή της Ευρώπης. Παράλληλα, ήθελε να δει το φιλαράκι του, Κώστα Παπανικολάου, να σηκώνει σαν αρχηγός του Ολυμπιακού το βαρύτιμο τρόπαιο.

Όλα τα όνειρα του Γιώργου Πρίντεζη έγιναν πραγματικότητα, με τη συγκίνηση να είναι ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του.

