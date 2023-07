Ο γιος του LeBron James υπέστη καρδιακή προσβολή κατά τη διάρκεια της προπόνησής του στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας, αλλά τα νέα για την υγεία του είναι καλά.

Το επεισόδιο του Bronny James προκάλεσε σοκ στις ΗΠΑ, καθώς ο νεαρός αθλητής ακολουθεί την καριέρα του πατέρα του και μάλιστα ο LeBron James έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να αγωνιστούν μαζί στο NBA.

Ο ίδιος ο Bronny James προετοιμαζόταν για το κολεγιακό πρωτάθλημα το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας (USC), αλλά πλέον η κατάσταση της υγείας του είναι αυτή που βρίσκεται στο προσκήνιο. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ στις ΗΠΑ πάντως, έχει βγει πλέον από τη ΜΕΘ και συνεχίζει να νοσηλεύεται, χωρίς να υπάρχει κάποιος σοβαρός κίνδυνος για την υγεία του.

“The fact that he is out of the ICU at what is a regular medicine floor is a reassuring prognosis for us.”@DoctorDarienMD joins @LinseyDavis after Bronny James, the son of LeBron James, suffered a cardiac arrest during a practice yesterday, according to a family spokesman. pic.twitter.com/zOpj22etLs