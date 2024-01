Η οικογένεια Αντετοκούνμπο φαίνεται ότι θα συνεχίσει να… παράγει παίκτες του μπάσκετ, αφού και ο μικρός γιος του Γιάννη Αντετοκούνμπο δείχνει να… κατέχει το άθλημα.

Μπορεί να είναι μόλις 2,5 ετών, αλλά ο Μάβερικ Αντετοκούνμπο “έκλεψε” την παράσταση πριν τον αγώνα των Μιλγουόκι Μπακς με τους Ιντιάνα Πέισερς, ντριμπλάροντας την μπάλα μέσα στο παρκέ του NBA.

Σε μία τρυφερή στιγμή για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο γιος του έπαιξε μαζί του με την μπάλα του μπάσκετ και έδειξε τις… δεξιότητές του σε τόσο μικρή ηλικία.

Giannis’ son getting some handles work in before the game! 😆



