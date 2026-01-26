Αθλητικά

Ο γιος του Μαρσέλο, Ένζο Άλβες, υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης

Ο 16χρονος επιθετικός πήρε “προαγωγή” στους “μερένγκες”
ΦΩΤΟ Action Images via Reuters
ΦΩΤΟ Action Images via Reuters/Paul Childs

Ο Ένζο Άλβες, γιος του θρυλικού αριστερού μπακ της Ρεάλ Μαδρίτης, Μαρσέλο, υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με τη “βασίλισσα”. Οι άνθρωποι του συλλόγου θεωρούν τον 16χρονο επιθετικό ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα κι έτσι τον “έδεσαν” στην ομάδα.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής βρίσκεται στη Ρεάλ από το 2022, όταν υπέγραψε το πρώτο του συμβόλαιο με τους μερένχες, ενώ έχει ήδη φορέσει το εθνόσημο της Ισπανίας στις ηλικιακές κατηγορίες U-15, U-16 και U-17, μετρώντας συνολικά 19 συμμετοχές.

Ο νεαρός θα προσπαθήσει να αφήσει το στίγμα του στη Ρεάλ Μαδρίτης, όπως έκανε ο πατέρας του. Ο Μαρσέλο κατέγραψε 546 εμφανίσεις με τη φανέλα της, σκοράροντας 38 γκολ και κατακτώντας πλήθος τροπαίων.

