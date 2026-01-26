Ο γιος του Μαρσέλο, Ένζο Άλβες, υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Ένζο Άλβες, γιος του θρυλικού αριστερού μπακ της Ρεάλ Μαδρίτης, Μαρσέλο, υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με τη “βασίλισσα”. Οι άνθρωποι του συλλόγου θεωρούν τον 16χρονο επιθετικό ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα κι έτσι τον “έδεσαν” στην ομάδα.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής βρίσκεται στη Ρεάλ από το 2022, όταν υπέγραψε το πρώτο του συμβόλαιο με τους μερένχες, ενώ έχει ήδη φορέσει το εθνόσημο της Ισπανίας στις ηλικιακές κατηγορίες U-15, U-16 και U-17, μετρώντας συνολικά 19 συμμετοχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Marcelo’s son Enzo Alves signed today his first pro contract at Real Madrid.



Seen as huge talent for the future, Enzo will be part of Real Madrid long term project. pic.twitter.com/yUvfXFuRKU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 26, 2026

Ο νεαρός θα προσπαθήσει να αφήσει το στίγμα του στη Ρεάλ Μαδρίτης, όπως έκανε ο πατέρας του. Ο Μαρσέλο κατέγραψε 546 εμφανίσεις με τη φανέλα της, σκοράροντας 38 γκολ και κατακτώντας πλήθος τροπαίων.