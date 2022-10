Ο Γκαέλ Μονφίλς και η Ελίνα Σβιτολίνα έγιναν γονείς, αφού η Ουκρανή τενίστρια έφερε στη ζωή ένα κοριτσάκι, όπως έκανε γνωστό με μία τρυφερή ανάρτηση ο Γάλλος τενίστας.

Η Σβιτολίνα ανακοίνωσε πέρυσι ότι θα απέχει από την αγωνιστική δράση για ένα διάστημα, όντας έγκυος στο παιδί της με τον συναθλητή και σύζυγό της Γκαέλ Μονφίλς. Ο ίδιος ο Γάλλος ανακοίνωσε λοιπόν ότι η Ουκρανή γέννησε ένα κοριτσάκι, το οποίο θα φέρει το όνομα SKAΪ.

Πέρασα την πιο εκπληκτική νύχτα της ζωής μου, η οποία τελείωσε με το πιο όμορφο δώρο γύρω στις 6:00 π.μ.

Η Ελίνα ήταν δυνατή και γενναία.

Δεν μπορώ αρκετά τη γυναίκα μου και τον Θεό για αυτήν την ιδιαίτερη στιγμή.

Καλώς ήρθες στον κόσμο μικρή μου πριγκίπισσα SKAΪ.

I had the most amazing night of my life, which ended with the most beautiful gift around 6:00Am.

Elina was strong and brave💪🏾🙏🏾

I can t thx enough my wife and God for this special moment 🙏🏾

Welcome to the world my little princess SKAÏ ❤️ pic.twitter.com/gWwg6c7pYb