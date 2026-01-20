Ο Γκαμπριέλ Στρεφέτσα του Ολυμπιακού προτάθηκε στην Ίντερ

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για το μεγάλο ματς με την Μπάγερ Λεβερκούζεν στη League Phase του Champions League, αλλά παράλληλα συνεχίζονται και τα μετεγγραφικά σενάρια για τους παίκτες του, με το τελευταίο από αυτά να αφορά τον Γκαμπριέλ Στρεφέτσα.

Σύμφωνα με ρεπόρτερ της Ίντερ, ο Γκαμπριέλ Στρεφέτσα προτάθηκε από τους εκπροσώπους του στην πρωτοπόρο της ιταλικής Serie A, σαν μία δοκιμασμένη λύση, αφού πριν τον Ολυμπιακό είχε αγωνιστεί για χρόνια σε Λέτσε και Κόμο.

Θα μπορούσε έτσι να αποτελέσει μία… ασφαλής λύση για την ενίσχυση του ρόστερ των “νερατζούρι”, την ώρα που στον Ολυμπιακό δεν έχει ακόμη αποδώσει τα αναμενόμενα, τους πρώτους του μήνες στην ομάδα του Μεντιλίμπαρ.