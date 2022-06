Μετά από μία σειρά σεναρίων για το μέλλον του, ο Γκάρεθ Μπέιλ φαίνεται ότι κατέληξε στον επόμενο σταθμό της καριέρα του, επιλέγοντας τους Λος Άντζελες FC στο MLS.

Ο 32χρονος Ουαλός δεν υπολογιζόταν πλέον στη Ρεάλ Μαδρίτης και όλοι “έβλεπαν” την επιστροφή του στο Νησί, με την Κάρντιφ της πατρίδας του να προσπαθεί να τον δελεάσει να συνεχίσει εκεί την καριέρα του.

Ο ίδιος ο Μπέιλ όμως φαίνεται ότι είχε τελικά διαφορετική άποψη και θα μετακομίσει στην “πόλη των αγγέλων” για να αγωνιστεί στο MLS με την ομάδα του Λος Άντζελες. Φέρεται μάλιστα να υπέγραψε για ένα χρόνο, αλλά με οψιόν και για 18 ακόμη μήνες.

