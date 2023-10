Ο απίθανος Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ έριξε στο… καναβάτσο τον Κάρλος Αλκαράθ και τον απέκλεισε από το τουρνουά της Σανγκάης.

O Ισπανός Κάρλος Αλκαράθ, Νο2 στο κόσμο, αποκλείστηκε σήμερα (11/10) στη φάση των «16» του Masters 1000 στη Σαγκάη, από τον Βούλγαρο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ (Νο 19), χάνοντας 5-7, 6-2, 6-4, σε 2 ώρες και 10 λεπτά.

Στον προημιτελικό, ο Βούλγαρος, που μέχρι τώρα δεν είχε νικήσει ποτέ τον Ισπανό σε τρεις αναμετρήσεις, θα αντιμετωπίσει την Παρασκευή τον Χιλιανό Νίκολας Γιάρι, ο οποίος κέρδισε ον Αργεντινό Ντιέγκο Σβάρτσμαν με 6-3, 5-7, 6-3.

Επίσης στα προημιτελικά προκρίθηκε και ο Γάλλος Ουγκό Ουμπέρ, νικητής του Τζέι Τζέι Γουλφς με 6-1, 6-2, μέσα σε 57 λεπτά αγώνα. Ο Γάλλος, ο οποίος είχε αποκλείσει προηγουμένως τον Στέφανο Τσιτσιπά, στους «8» θα αντιμετωπίσει Αντρέι Ρούμπλεφ (Ρωσία) ή Τόμι Πολ (ΗΠΑ).

He never left



Dimitrov used his forehand as his biggest weapon v. Alcaraz#ShotQuality | @tennis_insights pic.twitter.com/JJjmv2VJA9