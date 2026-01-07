O Γουενμπανιάμα έβγαλε την μπάλα από το καλάθι με το πόδι: Απίθανη κίνηση καρατέκα από τον Γάλλο σούπερ σταρ

Ο Βίκτορ Γουενμπανιάμα φαίνεται ότι δεν είναι μόνος καλός στο μπάσκετ αλλά και στο… καράτε.

Στο περιθώριο του αγώνα των Σπερς με τους Γκρίζλις, ο Βίκτορ Γουενμπανιάμα έδειξε τις ικανότητές του και στο καρέτα.

Όπως μπορείτε να δείτε στο παρακάτω βίντεο, ο Γάλλος σούπερ σταρ μπόρεσε να ξεκολλήσει τις μπάλες που είχαν κολλήσει στο καλάθι όχι με το χέρι, αλλά με το πόδι, με μια κλωτσιά, έπειτα από μικρό άλμα.

7’5” Victor Wembanyama just karate kicked basketballs stuck in the net!



Get Wemby in the octagon! @CombatBuzzX pic.twitter.com/hvyTzmIu3i — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) January 7, 2026

Με ύψος 2.26μ., ο Γουενμπανιάμα φτάνει το καλάθι ακόμα και με το πόδι, με το βίντεο να γίνεται γρήγορα viral στα social media.