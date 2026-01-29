«Ο Γουίλιαμ Μικελμπρενσίς βρίσκεται στο μεταγραφικό στόχαστρο του ΠΑΟΚ» σύμφωνα με γαλλικό ρεπορτάζ

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε περίοδο πένθους, αλλά τα μετεγγραφικά σενάρια για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου δεν έχουν σταματήσει, με το όνομα του Γουίλιαμ Μικελμπρενσίς να είναι στο προσκήνιο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Λοϊκ Τανζί, ο Γουίλιαμ Μικελμπρενσίς εξετάζεται από τον ΠΑΟΚ και ο Αμβούργο είναι θετικό σε μία ενδεχόμενο μετεγγραφή του 21χρονου Γάλλου μπακ.

Πιο συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του, ο Γάλλος ρεπόρτερ ανέφερε τα εξής: «Ο πρώην παίκτης της Μετς, Γουίλιαμ Μικελμπρενσίς (Αμβούργο), βρίσκεται στο μεταγραφικό στόχαστρο του ΠΑΟΚ. Ο ελληνικός σύλλογος προχωρά τις επαφές για την απόκτηση του Γάλλου δεξιού μπακ, με το Αμβούργο να μην εμφανίζεται αρνητικό στο ενδεχόμενο παραχώρησής του».