Ο Ζάιον Γουίλιαμσον κάρφωσε στην τελευταία επίθεση του αγώνα Πέλικανς – Σανς και ενώ τα πάντα είχαν κριθεί, παραβιάζοντας τον άγραφο κανόνα του NBA και προκαλώντας γενικευμένη σύρραξη ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων.

Υπάρχει ένας άγραφος κανόνας του NBA, σύμφωνα με τον οποίο όταν το παιχνίδι έχει κριθεί, δεν εκδηλώνεις επίθεση στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Ο Ζάιον Γουίλιαμσον παραβίασε αυτό τον νόμο, καρφώνοντας εντυπωσιακά στο Πέλικανς – Σανς. Ο άσος της ομάδας της Νέας Ορλεάνης έφυγε στον αιφνιδιασμό και έκανε ανεμόμυλο με στροφή 360 μοιρών.

Αυτή η κίνηση του προκάλεσε χαμό, με τους παίκτες των Σανς να ζητούν τον λόγο κι αυτούς των Πέλικανς να απαντούν. Για την ιστορία, οι Πέλικανς πήραν την νίκη με 128-117.

Δείτε όσα έγιναν στα τελευταία δευτερόλεπτα:

Pelicans and Suns go at it after Zion Williamson’s 360 dunk before the buzzer 🔥pic.twitter.com/izSfjrL5rI