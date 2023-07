Ο Τζο Λιούις ιδιοκτήτης της ΕΝΙΚ και της ποδοσφαιρικής ομάδας της Τότεναμ, απειλείται με ποινή φυλάκισης 25 χρόνων για εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών από τις αμερικάνικες αρχές προς όφελος του.

Ο εισαγγελέας της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης, Νταμιάν Γουίλιαμς ισχυρίζεται πως ο 86χρονος Λιούις για χρόνια καταχράστηκε την πρόσβαση του σε αίθουσες συνεδριάσεων, με αποτέλεσμα να μοιραστεί έμπιστες πληροφορίες σε στενούς του συνεργάτες, οι οποίοι στην συνέχεια κατάφεραν να κερδίσουν εκατομμύρια δολάρια χρησιμοποιώντας της.

Ο εισαγγελέας χαρακτηρίζει τις πράξεις του Βρετανού εκατομμυριούχου ως εξαπάτηση κατά των αρχών, κάτι το οποίο είναι ενάντια στη νομοθεσία.

Ως εκ τούτου ο ιδιοκτήτης της Τότεναμ βρίσκεται αντιμέτωπος με 19 παραβάσεις και σε περίπτωση που κριθεί ένοχος από τις δικαστικές αίθουσες, τότε θα του επιβληθεί ποινή φυλάκισης η οποία αγγίζει τα 25 χρόνια.

Μάλιστα όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από το εξωτερικό ο Τζο Λιούις παραδόθηκε στις αρχές, με την υπόθεση να αναμένεται να έχει εξελίξεις προσεχώς.

🚨🚨 BREAKING: Tottenham owner Joe Lewis SURRENDERS to US authorities after being charged with insider training.



