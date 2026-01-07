Αθλητικά

Ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ πήγε στη συνέντευξη Τύπου και έκανε ερώτηση στον Δημήτρη Ιτούδη

Είχε κέφια ο Όφερ Γιανάι μετά το τέλος του αγώνα με την Ντουμπάι
Ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ πήγε στη συνέντευξη Τύπου και έκανε ερώτηση στον Δημήτρη Ιτούδη

Η Χάποελ Τελ Αβίβ σαρώνει μέχρι στιγμής στην κανονική περίοδο της Euroleague, με τον Δημήτρη Ιτούδη να έχει τους Ισραηλινούς στην κορυφή της κατάταξης.

Μετά το τέλος του αγώνα με την Ντουμπάι BC, ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, Όφερ Γιανάι, πήγε στη συνέντευξη Τύπου και έκανε, μάλιστα, ερώτηση στον Δημήτρη Ιτούδη.

Ο ισχυρός άνδρας της ισραηλινής ομάδας ρώτησε τον Έλληνα προπονητή για τον Αντόνιο Μπλέικνι, ο οποίος ήταν κορυφαίος του αγώνα.

«Κόουτς μπορώ να ρωτήσω κάτι; Ξέρουμε ότι ο Μπλέικνι είναι σπουδαίος σουτέρ τριών πόντων, αλλά επίσης ξέρουμε ότι είναι ένας ασταμάτητος παίκτης στο ένας εναντίον ενός. Σήμερα νιώθω ότι εκτέλεσε και από τη μέση απόσταση, μπορείτε να το σχολιάσετε;», ήταν η ερώτηση του Γιανάι.

«Στο είπα και ιδιωτικά, αλλά θες να το δημοσιοποιήσεις. Ο Μπλέικνι έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στην επίθεση, αλλά στην άμυνα πρέπει να γίνει ένας ηγέτης, γιατί έχει τις ικανότητες. Και στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξε όντως εξαιρετική άμυνα. Στην επίθεση επειδή έχει αυτή την ικανότητα στο σουτ, οι αντίπαλοι τον παίζουν πολύ κοντά και του δίνουμε την επιλογή να πάει προς το καλάθι ή να σουτάρει. Γιατί υπάσχουν πολλοί παίκτες με εξαιρετικά ατομικά χαρακτηριστικά, αλλά ο Μπλέικνι μπορεί να πάει προς το καλάθι αλλά και να δημιουργήσει για τους συμπαίκτες του», απάντησε ο Δημήτρης Ιτούδης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
597
250
116
105
103
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo