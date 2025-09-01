Ο Ιωαννίδης στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας: «Έγινες αρχηγός και σύνθημα» ανέφερε ο Παναθηναϊκός, ανακοινώνοντας τη μετεγγραφή

Και με τη… βούλα, ο Φώτης Ιωαννίδης είναι παίκτης της Σπόρτινγκ Λισαβόνας! Λίγα 24ωρα μετά την άφιξη του 25χρονου επιθετικού στην Πορτογαλία, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τη μετεγγραφή του διεθνή παίκτη στα “λιοντάρια”, όπως έκανε και η νέα του ομάδα.

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας και ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσαν την ολοκλήρωση του deal για τον Φώτη Ιωαννίδη, με τους “πράσινους” να κάνουν την κορυφαία πώληση ποδοσφαιριστή στην ιστορία τους (22+3 εκατ. ευρώ και 25% ποσοστό μεταπώλησης).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ρήτρα αποδέσμευσης του Φώτη Ιωαννίδη από τον σύλλογο της Λισαβόνας ανέρχεται στα 100 εκατ. ευρώ!

Θυμίζουμε ότι διεθνής φορ αγωνίστηκε την Πέμπτη (28.08.2025) για τελευταία φορά με την πράσινη φανέλα, στο παιχνίδι με τη Σαμσουνσπόρ, για τα playoffs του Europa League.

Ready to give everything



Bem-vindo, Fotis Ioannidis! pic.twitter.com/OoByYYWJzC ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ September 1, 2025

Η ανακοίνωση των “πρασίνων”:

“Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την πώληση του Φώτη Ιωαννίδη στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Ο Φώτης εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό το 2020 από τον Λεβαδειακό σε ηλικία μόλις 20 ετών, ως εκ των πλέον ταλαντούχων ποδοσφαιριστών της γενιάς του. Η εξέλιξή του ήταν ραγδαία και υποδειγματική. Από τη δεύτερη σεζόν ήταν ήδη βασικός σέντερ φορ του Τριφυλλιού και καθοριστικός για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας το 2022, αφού με δικά του γκολ στα ημιτελικά ήρθε η πρόκριση στον τελικό. Το 2023 υπέγραψε νέο συμβόλαιο στην ομάδα, πήρε το περιβραχιόνιο του αρχηγού και ουσιαστικά το χρίσμα του ηγέτη. Ακολούθησε μια ονειρεμένη σεζόν με 23 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, κάτι που τον έκανε βασικό φορ της εθνικής Ελλάδας και περιζήτητο στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Τελικά παρέμεινε στον Παναθηναϊκό, υπογράφοντας τον Νοέμβριο του 2024 νέο συμβόλαιο.

Ο αρχηγός κατέγραψε 190 συμμετοχές, σκοράροντας 51 φορές με τον Παναθηναϊκό σε όλες τις διοργανώσεις.

Φώτη, καλή συνέχεια στην καριέρα σου. Ήρθες φέρελπις, έγινες βασικός, αναντικατάστατος, αρχηγός, σύνθημα στην εξέδρα, είδωλο της νεολαίας. Εις το επανιδείν”.