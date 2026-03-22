Ο Ηρακλής επέστρεψε στη Super League μετά από 9 χρόνια: Συγκινητικές στιγμές στο Καυτανζόγλειο στη φιέστα ανόδου

Με τον ιδανικότερο τρόπο γιόρτασε ο Ηρακλής την επιστροφή του στα «μεγάλα σαλόνια» του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Ο «Γηραιός» διατήρησε το αήττητο σερί που είχε στο πρωτάθλημα της Super League 2 μέχρι την τελευταία αγωνιστική των playoffs, επικρατώντας με 3-1 της Αναγέννησης Καρδίτσας στο «Καυτανζόγλειο» και μετά από 9 χρόνια απουσίας από τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στη Super League.

Οι Θεσσαλονικείς μετά και την 6η αγωνιστική του μίνι πρωταθλήματος, με την οποία ολοκληρώθηκε η σεζόν για τις ομάδες που συμμετείχαν στις θέσεις 1-4, μπήκαν σ’ ένα κλειστό κλαμπ ομάδων που πέτυχαν κάτι ανάλογο και συγκεκριμένα μόνο η περσινή πρωταθλήτρια, ΑΕΛ Novibet. Δικαιολογημένα με το σφύριγμα της λήξης οι παίκτες και το τεχνικό τιμ του Ηρακλή πανηγύρισαν μαζί με τον κόσμο στη φιέστα που ακολούθησε στο γήπεδο.

Μπροστά σε χιλιάδες οπαδούς του, που δημιούργησαν ενθουσιώδη ατμόσφαιρα, οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν με την απονομή τροπαίου και μεταλλίων για τη φετινή επιτυχία.

Πλέον, το μόνο που απομένει για να πέσει και τυπικά η σεζόν στη Super League 2 είναι το Super Cup, με το ματς ανάμεσα στον Ηρακλή και στην Καλαμάτα που θα διεξαχθεί το προσεχές Σάββατο (28/3), για την ανάδειξη του υπερπρωταθλητή για φέτος στην κατηγορία.