Ο «ήρωας» Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις θυμήθηκε τον Κώστα Σλούκα και έστειλε μήνυμα στους οπαδούς του Παναθηναϊκού

Ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις έκρινε το δεύτερο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια στα πλέι οφ της Euroleague, αφού ένα δικό του buzzer beater χάρισε τη νίκη στους “πράσινους”, θυμίζοντας… Κώστα Σλούκα στον Ολυμπιακό.

Αμέσως μετά το ματς, ο Κώστας Σλούκας έκανε ανάρτηση με τον Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις αστροναύτη, σχολιάζοντας την κριτική που δέχθηκε ο Αμερικανός φόργουορντ του Παναθηναϊκού για τα συχνά ταξίδια του στα ρεπό του, με τον ίδιο να “απαντάει” με μία δική του ανάρτηση, με ατάκα συνυφασμένη με τον αρχηγό του “τριφυλλιού”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Καλημέρα, Καλησπέρα, Καληνύχτα”, έγραψε χαρακτηριστικά ο Χέιζ Ντέιβις, θυμίζοντας την περιγραφή σε ένα αντίστοιχο buzzer beater του Κώστα Σλούκα σε αγώνα του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε.

Ο “ήρωας” της Βαλένθια πάντως, έστειλε και μήνυμα στους οπαδούς του Παναθηναϊκού, ενόψει του τρίτου αγώνα με τη Βαλένθια στο Telekom Center Athens. “ΟΑΚΑ είστε έτοιμοι;”, ανέφερε.