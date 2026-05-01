Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ο «ήρωας» Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις θυμήθηκε τον Κώστα Σλούκα και έστειλε μήνυμα στους οπαδούς του Παναθηναϊκού

Η ανάρτηση του Σλούκα και η «απάντηση» του Χέιζ Ντέιβις
Ο Χέιζ Ντέιβις με τον Σλούκα (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)

Ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις έκρινε το δεύτερο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια στα πλέι οφ της Euroleague, αφού ένα δικό του buzzer beater χάρισε τη νίκη στους “πράσινους”, θυμίζοντας… Κώστα Σλούκα στον Ολυμπιακό.

Αμέσως μετά το ματς, ο Κώστας Σλούκας έκανε ανάρτηση με τον Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις αστροναύτη, σχολιάζοντας την κριτική που δέχθηκε ο Αμερικανός φόργουορντ του Παναθηναϊκού για τα συχνά ταξίδια του στα ρεπό του, με τον ίδιο να “απαντάει” με μία δική του ανάρτηση, με ατάκα συνυφασμένη με τον αρχηγό του “τριφυλλιού”.

“Καλημέρα, Καλησπέρα, Καληνύχτα”, έγραψε χαρακτηριστικά ο Χέιζ Ντέιβις, θυμίζοντας την περιγραφή σε ένα αντίστοιχο buzzer beater του Κώστα Σλούκα σε αγώνα του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε.

Ο “ήρωας” της Βαλένθια πάντως, έστειλε και μήνυμα στους οπαδούς του Παναθηναϊκού, ενόψει του τρίτου αγώνα με τη Βαλένθια στο Telekom Center Athens. “ΟΑΚΑ είστε έτοιμοι;”, ανέφερε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
176
130
121
76
67
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo