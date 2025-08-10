Αθλητικά

Ο Ίσκο της Μπέτις υπέστη νέο κάταγμα περόνης και θα μείνει εκτός δράσης για τρεις μήνες

Η ποδοσφαιρική σεζόν δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, αλλά η Μπέτις ήδη “μετράει” μια σοβαρότατη απώλεια
Ο Ίσκο της Μπέτις
Ο Ίσκο της Μπέτις (ΦΩΤΟ Images via Reuters/Lee Smith)

Ραντεβού… με την ατυχία είχε ο Ίσκο Αλαρκόν. Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός της Μπέτις υπέστη νέο κάταγμα στην αριστερή περόνη και θα μείνει εκτός δράσης για τρεις μήνες, όπως ανακοινώθηκε σήμερα (10.08.2025) από τον σύλλογο της Ανδαλουσίας.

Ο Ίσκο τραυματίσθηκε το Σάββατο (09.08.2025) κατά την διάρκεια του φιλικού αγώνα της Μπέτις εναντίον της Μάλαγα και αποχώρησε με πατερίτσες από το γήπεδο. Οι ιατρικές εξετάσεις επιβεβαίωσαν “ένα νέο κάταγμα χωρίς μετατόπιση του μεσαίου τρίτου της αριστερής περόνης”, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην σχετική ανακοίνωση.

Να σημειωθεί ότι ο Ίσκο έλειψε πέρυσι για αρκετούς μήνες, καθώς υπέστη τον ίδιο τραυματισμό, πριν επιστρέψει στη δράση και… βγάλει μάτια.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo