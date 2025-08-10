Ο Ίσκο της Μπέτις υπέστη νέο κάταγμα περόνης και θα μείνει εκτός δράσης για τρεις μήνες

Ραντεβού… με την ατυχία είχε ο Ίσκο Αλαρκόν. Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός της Μπέτις υπέστη νέο κάταγμα στην αριστερή περόνη και θα μείνει εκτός δράσης για τρεις μήνες, όπως ανακοινώθηκε σήμερα (10.08.2025) από τον σύλλογο της Ανδαλουσίας.

Ο Ίσκο τραυματίσθηκε το Σάββατο (09.08.2025) κατά την διάρκεια του φιλικού αγώνα της Μπέτις εναντίον της Μάλαγα και αποχώρησε με πατερίτσες από το γήπεδο. Οι ιατρικές εξετάσεις επιβεβαίωσαν “ένα νέο κάταγμα χωρίς μετατόπιση του μεσαίου τρίτου της αριστερής περόνης”, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην σχετική ανακοίνωση.

Να σημειωθεί ότι ο Ίσκο έλειψε πέρυσι για αρκετούς μήνες, καθώς υπέστη τον ίδιο τραυματισμό, πριν επιστρέψει στη δράση και… βγάλει μάτια.