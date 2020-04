Την οργή του Ενές Καντέρ προκάλεσε η επιλογή της FIBA να μην τον συμπεριλάβει στους καλύτερους Τούρκους μπασκετμπολίστες που έχουν αγωνιστεί σε Eurobasket στην τρέχουσα χιλιετία, με τον άσο των Σέλτικς να αφήνει πολιτικές αιχμές.

Η απουσία του ονόματός του από την ψηφοφορία που διεξάγει η FIBA για την ανάδειξη των καλύτερων Τούρκων παικτών που έχουν αγωνιστεί σε Eurobasket στην τρέχουσα χιλιετία, έκανε έξαλλο τον άσο των Σέλτικς, Ενές Καντέρ, ο οποίος προχώρησε σε ανάρτηση στα social media, που ανέφερε χαρακτηριστικά: “Έχω πεθάνει ή η FIBA είναι πολύ πολιτικοποιημένη και φαίνεται πως φοβάται τη δικτατορία;”

Ο Καντέρ έδωσε έτσι συνέχεια στην κόντρα του με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καθώς με hashtag ου χρησιμοποίησε αμέσως μετά έκανε ξεκάθαρο τι εννοεί με το σχόλιο περί δικτατορίας.

Φαίνεται μάλιστα πως, παρά το γεγονός ότι έχει αγωνιστεί μόλις μία φορά σε Eurobasket (2011), δεν παρέλειψε, μέσα στα νεύρα του, να πετάξει και το… καρφί του προς το ευρωπαϊκό μπάσκετ και συγκεκριμένα τη διοργάνωση του Eurobasket, γράφοντας “Μείνετε εκεί με τη δεύτερης διαλογής διοργάνωσή σας”.

Για την ιστορία οι 12 Τούρκοι που επέλεξε η FIBA ήταν οι: Ομέρ Ασίκ, Χουσεΐν Μπεσόκ, Χαρούν Ερντενάι, Σερκάν Ερντογκάν, Ερσάλ Ιλιασόβα, Ιμπραΐμ Κουτλουάι, Μεμέτ Οκούρ, Ομέρ Ονάν, Τσεντί Οσμάν, Κερέμ Τουντσερί, Μιρσάντ Τουρκσάν και Χινταγιέτ Τούρκογλου.

Am I dead or @FIBA is too political and looks like they scared the 💩 out of the dictatorship. @RTErdogan



Stick to your 2nd tier basketball league. 😉 https://t.co/5dwTc66xxc