Ο Κάρλος Αλκαράθ μίλησε για τον τελικό του Euro 2024, Ισπανία – Αγγλία μετά την κατάκτηση του Wimbledon

Ο Κάρλος Αλκαράθ “σήκωσε” το Wimbledon και πλέον μετράει δυο κατακτήσεις του βρετανικού Grand Slam. Μεταξύ άλλων, ο Ισπανός πρωταθλητής κλήθηκε να μιλήσει για τον τελικό του Euro 2024, Ισπανία – Αγγλία.

Ο Κάρλος Αλκαράθ νίκησε με 3-0 σετ τον Νόβακ Τζόκοβιτς, κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Wimbledon και ελπίζει να χαρεί και το βράδυ, με το αποτέλεσμα του τελικού του Euro 2024, Ισπανία – Αγγλία.

Το γεγονός πως ένας Ισπανός αθλητής κέρδισε τον συγκεκριμένο τίτλο επί αγγλικού εδάφους ερμηνεύτηκε από πολλούς ως “οιωνός” ενόψει του βραδινού τελικού.

Όταν ο 21χρονος τενίστας ρωτήθηκε αν θα παρακολουθήσει τον τελικό του Euro 2024, αυτός ήταν ξεκάθαρος πως έχει κάνει… ήδη τη δουλειά του και περιμένει με αγωνία.

“I’ve already done my job”



Carlos Alcaraz has done his part, now to watch Spain vs England in the #EURO2024 final…#Wimbledon pic.twitter.com/GRL1ygoz5W