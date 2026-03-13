Ο Κάρλος Αλκαράθ ντύθηκε μέλισσα μετά την πρόκριση στα ημιτελικά του Indian Wells

Ο Κάρλος Αλκαράθ κέρδισε 2-0 σετ τον Κάμερον Νόρι και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Indian Wells για να κεντρίσει τα βλέμματα όλων πανηγυρίζοντάς το ντυμένος μέλισσα.

Με στολή μέλισσας πανηγύρισε ο Αλκαράθ τη νίκη του στο Indian Wells. Ο τρόπους που επέλεξε να γιορτάσει δεν είναι τυχαίος, αφού οι θαυμαστές του πηγαίνουν να τον δουν από κοντά με τη συγκεκριμένη στολή μετά από μία… επίθεση που είχε δεχτεί.

Jajajaja, ¿cómo no querer a este hombre?



Carlos Alcaraz el MEJOR.

pic.twitter.com/U0l1tp7w2K — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) March 13, 2026

Δύο χρόνια πριν, σε έναν αγώνα του κόντρα στον Ζβέρεφ ένα σμήνος μελλισών είχε εισβάλει στο κορτ με αποτέλεσμα έκτοτε οι φανς του να τον παρακολουθούν από κοντά ντυμένοι μέλισσες.

Μόλις λοιπόν, κέρδισε τον Νόρι πήρε από τις εξέδρες μία στολή και τη φόρεσε για να αποθεωθεί από όσους βρίσκονταν στο γήπεδο.

Στον ημιτελικό της διοργάνωσης το νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης θα αντιμετωπίσει τον Μεντβέντεφ, ενώ στον δεύτερο ημιτελικό θα κοντραριστούν οι Σίνερ και Ζβέρεφ.