Ο Κάσπερ Σμάιχελ σταματάει το ποδόσφαιρο λόγω τραυματισμού

Άδοξο φινάλε στην καριέρα του Δανού τερματοφύλακα
Ο Κάσπερ Σμάιχελ / AP
Ο Κάσπερ Σμάιχελ αναγκάστηκε να σταματήσει το ποδόσφαιρο. “Δεν περίμενα πως θα αποσυρθώ έτσι”, δήλωσε.

Αδοξο ήταν το τέλος της ποδοσφαιρικής καριέρας του Κάσπερ Σμάιχελ. Ο 39χρονος Δανός τερματοφύλακας της Σέλτικ ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από τα γήπεδα, λόγω του σοβαρού τραυματισμού στον ώμο του, ενώ και το συμβόλαιο του με την ομάδα της Γλασκώβης λήγει τον Ιούνιο.

Ο Σμάιχελ θα υποβληθεί σε επέμβαση, με το χρόνο αποκατάστασης να ξεπερνά τους 12 μήνες. Το τελευταίο του ματς με τη Σέλτικ και της καριέρας του ήταν στις 22 Φεβρουαρίου, στην ήττα με 2-1 από τη Χιμπέρνιαν. «Αυτό το ματς ήταν το τελευταίο τελικά στην καριέρα μου.

Δεν περίμενα πως θα αποσυρθώ έτσι, αλλά έτσι είναι η ζωή και το ποδόσφαιρο», τόνισε ο βετεράνος γκολκίπερ στον τηλεοπτικό σταθμό της Κοπεγχάγης «TV2».

Ο Σμάιχελ είχε κάνει σπουδαία καριέρα στα αγγλικά γήπεδα κάτω από τα δοκάρια της Λέστερ (2011-2022).

