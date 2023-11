Είδηση σοκ από τις ΗΠΑ για το NBA, καθώς ο Κέλι Ούμπρε των Φιλαδέλφεια Σίξερς παρασύρθηκε από όχημα στο κέντρο της πόλης και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με πολλαπλούς τραυματισμούς.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά ρεπορτάζ, ο Ούμπρε ήταν πεζός στη Φιλαδέλφεια όταν το παρέσυρε το όχημα και θα χρειαστεί πλέον να μείνει για καιρό εκτός αγωνιστικής δράσης στο NBA, αν και αναμένεται να επιστρέψει πριν το φινάλε της σεζόν.

Ο Αμερικανός γκαρντ είχε κάνει εντυπωσιακό ξεκίνημα με τη φανέλα των Σίξερς και μάλιστα οδηγούσε την ομάδα του ως τρίτος… πόλος στο δίδυμο Εμπίντ – Μάξεϊ, στην κορυφή της κατάταξης στην Ανατολική Περιφέρεια του NBA.

Philadelphia 76ers guard Kelly Oubre Jr. was a pedestrian struck by a motor vehicle in Center City, Philadelphia tonight and is receiving treatment at a local hospital, a Sixers spokesman tells ESPN. Oubre Jr., is currently in stable condition. pic.twitter.com/Mqxjew1Opy

Kelly Oubre Jr., has been released from a Philadelphia-area hospital, a Sixers spokesman tells ESPN. Oubre Jr., will work closely with the 76ers medical staff on treatment and care for his injuries. He is expected to miss a significant period of time. https://t.co/S1oaT6WeRc