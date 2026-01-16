Ο Κεν Μπάρλοου στη Θεσσαλονίκη για το ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

Ο ΠΑΟΚ θα έχει έναν σπουδαίο καλεσμένο στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στη Θεσσαλονίκη (18/1, 16:00) για τη Greek Basketball League, καθώς στο γήπεδο θα βρίσκεται ο Κεν Μπάρλοου.

Η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό είναι sold out εδώ και αρκετές μέρες, με τους φίλους του Δικεφάλου του Βορρά να εξαντλούν τα εισιτήρια και να έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά τον Κεν Μπάρλοου.

Έναν σπουδαίο καλεσμένο θα έχει ο ΠΑΟΚ στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό AKTOR στην PAOK Sports Arena (18/1, 16:00), καθώς στο γήπεδο θα βρεθεί ο Κεν Μπάρλοου.

Ο σπουδαίος Αμερικανός θα βρεθεί στο γήπεδο προκειμένου να υποστηρίξει την ομάδα της οποίας τη φανέλα φόρεσε την τριερία 1990-93, κατακτώντας το ελληνικό πρωτάθλημα του 1992.

“Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Κυριακή (18/1, 16:00) στο PAOK Sports Arena τον Παναθηναϊκό AKTOR και στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της ομάδας για το 2026, ετοιμάζεται να υποδεχθεί μια εμβληματική μορφή της ιστορίας του.

Ο Kenneth Barlow, ένας από τους καλύτερους παίκτες που αγωνίστηκαν στον ΠΑΟΚ, κατά πολλούς ο κορυφαίος ξένος παίκτης που φόρεσε τη φανέλα του Δικεφάλου, έρχεται από την Αμερική και θα παραβρεθεί στον αγώνα ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός AKTOR.

Η παρουσία του Ken Barlow στον αγώνα της Κυριακής, προσδίδει ξεχωριστό ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Πριν από την έναρξη του αγώνα, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ θα βραβεύσει τον Ken Barlow στο κατάμεστο PAOK Sports Arena και θα είναι μία εξαιρετική ευκαιρία για τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ με την παρουσία τους και το θερμό τους χειροκρότημα, να τιμήσουν έναν κορυφαίο αθλητή που άφησε ένα μοναδικό αποτύπωμα στη διάρκεια της τριετούς παρουσίας του στην ομάδα μας”, αναφέρει η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.