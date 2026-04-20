Ο Κέντρικ Ναν επέλεξε τον Σάσα Βεζένκοφ για MVP της Euroleague

Ο σταρ του Παναθηναϊκού ψήφισε Βεζένκοφ για το βραβείο του κορυφαίου της σεζόν
Ο Ναν και ο Βεζένκοφ
Ο Ναν και ο Βεζένκοφ σε Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός/ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Κέντρικ Ναν κλήθηκε να αποκαλύψει την κορυφαία του πεντάδα για τη regular season της Euroleague και τοποθέτησε τον Σάσα Βεζένκοφ στη θέση του MVP της σεζόν.

Στην κορυφαία του πεντάδα ο Ναν έβαλε μέσα και τον εαυτό του για να συμπληρώσει μία δυνατή ομάδα, μαζί με τους Φρανσίσκο, Μπράιαντ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ.

Ο περσινός MVP της διοργάνωσης έκρινε ότι φέτος θα παραδώσει τα σκήπτρα στον αντίπαλό του σε Ελλάδα και Ευρώπη, Σάσα Βεζένκοφ, δείχνοντας απεριόριστο σεβασμό στον φόργουορντ του Ολυμπιακού, που κάνει ακόμα μία πολύ καλή σεζόν με την ερυθρόλευκη φανέλα.

 
 
 
 
 
Ο Βεζένκοφ στην regular season είχε κατά μέσο όρο 19.4 πόντους, 6.6 ριμπάουντ και 23.1 PIR, ενώ βοήθησε τα μέγιστα τον Ολυμπιακό να τερματίσει πρώτος στην κανονική περίοδο.

