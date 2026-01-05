Ο Κέντρικ Ναν MVP της 13ης αγωνιστικής της GBL

Ο Κέντρικ Ναν έδωσε συνέχεια στις σαρωτικές εμφανίσεις του, με τον Αμερικανό γκαρντ να αναδεικνύεται πολυτιμότερος παίκτης της 13ης αγωνιστικής της GBL.

Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε αρκετά κόντρα στην Καρδίτσα, επικρατώντας με 92-85 στο Telekom Center, με τον Κέντρικ Ναν να βγαίνει μπροστά και πάλι, παίζοντας πολύ περισσότερο από ότι αναμενόταν κόντρα στους Θεσσαλούς.

Συγκεκριμένα, στα 30:57 που έμεινε στο παρκέ ο Αμερικανός γκαρντ πέτυχε 27 πόντους (με 7/10 δίποντα, 4/4 τρίποντα, 1/1 βολή), «κατέβασε» δύο ριμπάουντ, έδωσε έξι ασίστ και είχε επτά κερδισμένα φάουλ, συγκεντρώνοντας 29 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.

Η επίδοσή του ήταν αρκετή για να χαρίσει στον Κέντρικ Ναν το βραβείο του MVP της 13ης αγωνιστικής.