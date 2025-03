Ο Κέντρικ Ναν περιέγραψε πως διέλυσε τους Ιμπάκα και Χεζόνια με ένα τρομερό κάρφωμα στο Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Κέντρικ Ναν συνδύασε την ουσία με το θέαμα για ακόμα μία φορά στο ΟΑΚΑ, στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 28η αγωνιστική της Euroleague.

Στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΟΑΚΑ, ο Κέντρικ Ναν έφυγε σαν σίφουνας στον αιφνιδιασμό και κάρφωσε την μπάλα μπροστά στον πιο ψηλό Ιμπάκα αλλά και στον Χεζόνια που ερχόταν από πίσω για βοήθεια.

Ο Αμερικανός γκαρντ αφηγήθηκε στην κάμερα της EuroLeague πώς έφτασε μέχρι το εντυπωσιακό του κάρφωμα και πως έζησε τη στιγμή.

