Αθλητικά

Ο Κέρβιν Αριάγκα έφτασε στην Αθήνα για την ΑΕΚ

Στην τελική της ευθεία έχει μπει η μεταγραφή του 28χρονου αμυντικού χαφ στην ΑΕΚ
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Στην Αθήνα για λογαριασμό της ΑΕΚ βρίσκεται εδώ και λίγες ώρες ο Κέρβιν Αριάγκα ο οποίος θα αποτελέσει το νέο μετεγγραφικό απόκτημα των “κιτρινόμαυρων”.

Ο 28χρονος διεθνής αμυντικός μέσος από την Ονδούρα, προσγειώθηκε στο “Ελ. Βενιζέλος” τις πρώτες ώρες της δευτέρας (17.08.2026, λίγο μετά τη 1:00) και πλέον, αφού περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, θα υπογράψει στην ΑΕΚ.

Θυμίζουμε πως το deal μεταξύ ΑΕΚ – Λεβάντε για τον Αριάγκα έκλεισε στα 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2030.

Η ΑΕΚ δεν ολοκληρώνει τις μετεγγραφές της με αυτή την κίνηση, καθώς θα αποκτηθεί σίγουρα αριστερός μπακ, ενώ είναι πάντα ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας ακόμα προσθήκης.

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Αθλητικά
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