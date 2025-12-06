Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ο Κέβιν Πάντερ έκανε άσεμνη χειρονομία προς τους οπαδούς στο Ερυθρός Αστέρας – Μπαρτσελόνα

Το μεσαίο του δάχτυλο έδειξε στους οπαδούς του Αστέρας ο πρώην παίκτης της Παρτιζάν
Ο Πάντερ σε αγώνα της Μπαρτσελόνα (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Ο Πάντερ σε αγώνα της Μπαρτσελόνα (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)

Η Μπαρτσελόνα νίκησε με 89-79 στην έδρα του Ερυθρού Αστέρα, με τον Κέβιν Πάντερ να είναι πρωταγωνιστής στο παρκέ, αλλά να “αμαυρώνει” την εικόνα του με μία χειρονομία προς τους Σέρβους οπαδούς.

Ο Κέβιν Πάντερ αντέδρασε στις αποδοκιμασίες προς το πρόσωπό του από τους οπαδούς του Ερυθρού Αστέρα και τους έδειξε το μεσαίο του δάχτυλο κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Μπαρτσελόνα.

Ο Αμερικανός γκαρντ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στην ομάδα του Βελιγραδίου, αλλά και στην… αιώνια αντίπαλο, την Παρτιζάν, γεγονός που φαίνεται ότι έφερε και ύβρεις εναντίον του. «Μου έλεγαν διάφορα τρελά πράγματα. Το μόνο που βλέπετε είναι ότι έδειξα το μεσαίο δάχτυλο, αλλά δεν ακούτε τι μου φώναζαν. Ξέρετε τι μου είπαν, όλοι το ξέρουν. Δεν χρειάζεται να το λέω μπροστά στην κάμερα», ανέφερε ο ίδιος μετά το τέλος του αγώνα.

Ο Πάντερ αναμένεται πάντως να τιμωρηθεί πια από τη Euroleague.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
103
101
95
54
52
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo