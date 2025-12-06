Ο Κέβιν Πάντερ έκανε άσεμνη χειρονομία προς τους οπαδούς στο Ερυθρός Αστέρας – Μπαρτσελόνα

Η Μπαρτσελόνα νίκησε με 89-79 στην έδρα του Ερυθρού Αστέρα, με τον Κέβιν Πάντερ να είναι πρωταγωνιστής στο παρκέ, αλλά να “αμαυρώνει” την εικόνα του με μία χειρονομία προς τους Σέρβους οπαδούς.

Ο Κέβιν Πάντερ αντέδρασε στις αποδοκιμασίες προς το πρόσωπό του από τους οπαδούς του Ερυθρού Αστέρα και τους έδειξε το μεσαίο του δάχτυλο κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Μπαρτσελόνα.

Ο Αμερικανός γκαρντ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στην ομάδα του Βελιγραδίου, αλλά και στην… αιώνια αντίπαλο, την Παρτιζάν, γεγονός που φαίνεται ότι έφερε και ύβρεις εναντίον του. «Μου έλεγαν διάφορα τρελά πράγματα. Το μόνο που βλέπετε είναι ότι έδειξα το μεσαίο δάχτυλο, αλλά δεν ακούτε τι μου φώναζαν. Ξέρετε τι μου είπαν, όλοι το ξέρουν. Δεν χρειάζεται να το λέω μπροστά στην κάμερα», ανέφερε ο ίδιος μετά το τέλος του αγώνα.

Eski Partizanlı Kevin Punter, Kızılyıldız-Barcelona maçı için geldiği Stark Arena’da böyle karşılandı: pic.twitter.com/35DO7bST9O — Yugoslav Faulü (@Yugoslav_Faulu) December 6, 2025

Ο Πάντερ αναμένεται πάντως να τιμωρηθεί πια από τη Euroleague.