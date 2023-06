Ο Κιλιάν Εμπαπέ έριξε ξανά… βόμβα για το μέλλον του, αφού ενημέρωσε επίσημα την Παρί Σεν Ζερμέν ότι δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιό του, το οποίο ολοκληρώνεται το 2024.

Η Παρί Σεν Ζερμέν είναι έτσι αναγκασμένη να τον πουλήσει φέτος το καλοκαίρι, αν δεν θέλει να τον χάσει ως ελεύθερο και η Ρεάλ Μαδρίτης “καιροφυλαχτεί” για την απόκτησή του. Οι Μαδριλένοι “πιέζουν” εδώ και μία τριετία για τη μετεγγραφή του Εμπαπέ και ο Φλορεντίνο Πέρεθ αναμένεται να κάνει… all in για να τον ντύσει στα “λευκά”.

Οι Παριζιάνοι είναι όμως εκνευρισμένοι με τις προσεγγίσεις της Ρεάλ Μαδρίτης στον Γάλλο επιθετικό και εικάζεται ότι θα προτιμήσει άλλες προτάσεις, αν ικανοποιηθεί οικονομικά. Στο… παιχνίδι για την απόκτησή του έχουν μπει έτσι τόσο η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όσο και η Τσέλσι, που έχουν τα χρήματα για τον Εμπαπέ. Το κόστος για τον Γάλλο επιθετικό υπολογίζεται στα 150 εκατομμύρια ευρώ συν το δικό του πλουσιοπάροχο συμβόλαιο.

💣🚨 Florentino Perez is going ALL-IN for Kylian Mbappe this summer, once again. [@ellarguero] pic.twitter.com/aJxcj4H8H0