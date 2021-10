Η Γουότφορντ απέλυσε τον Σίσκο Μουνιόθ και δεν άργησε να βρει τον αντικαταστάτη του, επαναφέροντας στην Premier League έναν προπονητή θρύλο, τον Κλαούντιο Ρανιέρι.

Ο πρώην τεχνικός της Τσέλσι και της Φούλαμ, που οδήγησε τη Λέστερ μέχρι το… θαύμα της κατάκτησης του πρωταθλήματος Αγγλίας το 2016, επιστρέφει στον… τόπο του εγκλήματος, για την τέταρτη παρουσία του στο Νησί.

Ο άλλοτε τεχνικός και της Εθνικής Ελλάδας, είχε μείνει ελεύθερος από την Σαμπντόρια και συμφώνησε με τη Γουότφορντ, όπως ανακοίνωσε και επίσημα ο αγγλικός σύλλογος, καλωσορίζοντας τον 70χρονο τεχνικό.

🤝 Watford FC is delighted to confirm the appointment of Claudio Ranieri as the club’s new Head Coach.



Welcome to Watford, Claudio! 💛