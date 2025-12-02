Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας στο στόχαστρο της Μάντσεστερ Σίτι

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ξεδιπλώνει το τεράστιο ταλέντο του με τη φανέλα της Γκενκ και της Εθνικής Ελλάδας, προσελκύοντας το ενδιαφέρον της Μάντσεστερ Σίτι.

Μία σειρά από ρεπορτάζ που υπάρχουν στην εφημερίδα «Het Laatste Nieuws», στην ιστοσελίδα «Sport Witness» αλλά και στο site «onefootball» υποστηρίζουν ότι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι στο στόχαστρο της Μάντσεστερ Σίτι στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο!

Οι Πολίτες αρχίζουν να βλέπουν ακόμα πιο ζεστά τον διεθνή Έλληνα μεσοεπιθετικό, τον οποίο παρακολούθησαν για ακόμα μία φορά το τελευταίο διάστημα.

«Αναγνωρισμένος ως μια υποσχόμενη λύση στο κέντρο με ένα συναρπαστικό μέλλον, ο 18χρονος φαίνεται να έχει τραβήξει την προσοχή του Πεπ Γκουαρντιόλα και της ομάδας σκάουτινγκ σε πολλές περιπτώσεις, ενώ ο Καταλανός αναζητά ενεργά εναλλακτικές επιλογές πριν από το άνοιγμα του παραθύρου του Ιανουαρίου.

Ο Ιανουάριος αναμένεται να είναι πολύ πιο ήσυχος, παρά το γεγονός ότι η ομάδα της Premier League παρακολουθεί προσεκτικά την αγορά. Η Σίτι έχει ανανεώσει την πρόθεσή της να φέρει τον Κωνσταντίνο Καρέτσα στην Αγγλία και ήταν μία από τις 23 ομάδες που έστειλαν ανιχνευτές στην Cegeka Arena για να παρακολουθήσουν τον επιθετικό μέσο ζωντανά σε δράση την περασμένη εβδομάδα», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

«Πέρυσι, ο πατέρας του Καρέτσα επιβεβαίωσε ότι η Σίτι -μαζί με τη Λειψία και τη Μίλαν- παρακολούθησαν το ταλέντο σε αρκετές περιπτώσεις. Με γρήγορες κινήσεις, η Σίτι επιστρέφει στο παιχνίδι, αλλά αντιμετωπίζει ανταγωνισμό, καθώς η Μίλαν, η Μονακό, η Μπάγερ Λεβερκούζεν και η Μπορούσια Ντόρτμουντ δείχνουν ενδιαφέρον. Συχνά συγκρινόμενος με παίκτες με παρόμοιο στυλ όπως ο Μάρτιν Όντεγκααρντ και ο Νεϊμάρ, ο Καρέτσας μπορεί να ελέγχει την μπάλα σε στενούς χώρους και να περνάει δυνατά τους αντιπάλους, αξιοποιώντας μια ικανότητα και με τα δύο πόδια., σημειώνεται ακόμα.