Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας τρέλανε κόσμο με το εκπληκτικό γκολ που πέτυχε στο Γκενκ – Μάλμε

“Αποθεωτικά” σχόλια στα social media για τον Έλληνα διεθνή εξτρέμ της Γκενκ
ΦΩΤΟ REUTERS
ΦΩΤΟ REUTERS/Geert Vanden Wijngaert

Η Γκενκ κατάφερε να επικρατήσει εντός έδρας της Μάλμε (2-1), για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League, με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να βάζει την “υπογραφή” του με ένα τρομερό γκολ.

Στο 82′ της αναμέτρησης, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας κινήθηκε έξω από την περιοχή της Μάλμε και ένα απίθανο σουτ στην κίνηση, κρέμασε τον πορτιέρε των φιλοξενούμενων, δίνοντας τη νίκη στη Γκενκ και την 9η θέση στη League Phase του Europa League.

Οπως ήταν λογικό, πολλοί ήταν αυτοί που έσπευσαν στο “Χ” να αποθεώσουν τον 19χρονος εξτρέμ, μετά από αυτό το φανταστικό γκολ και να μιλήσουν για το ταλέντο του. Μάλιστα, κάποιοι τον χαρακτήρισαν “μάγο”, ενώ άλλοι έγραψαν πως η ενέργειά του θύμισε Μέσι.

Αυτή τη στιγμή, ο Καρέτσας μετράει τρία γκολ και 12 ασίστ σε 32 εμφανίσεις που έχει καταγράψει την τρέχουσα σεζόν, σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Γκενκ.

