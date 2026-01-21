Ο Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος της ΑΕΚ δανεικός στη Μάντοβα

Στην Ιταλία θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος της ΑΕΚ. Η Ένωση τον παραχώρησε δανεικός στην Μάντοβα που αγωνίζεται στη Serie B.

Ο Χρυσόπουλος θα αγωνιστεί στη Serie B μέχρι το τέλος της σεζόν για να πάρει περισσότερα παιχνίδια στα πόδια του, καθώς με την ΑΕΚ είχε μόλις τρεις συμμετοχές. Πέτυχε μάλιστα και γκολ κόντρα στον Παναιτωλικό στο παιχνίδι της Super League. Την περσινή χρονιά ο 22χρονος αμυντικός αγωνίστηκε στην Ανόρθωση ως δανεικός, παίζοντας σε 26 αναμετρήσεις.

Στη συμφωνία δανεισμού ανάμεσα στις δύο ομάδες υπάρχει και οψιόν αγοράς, χωρίς να έχει γίνει γνωστό το ποσό που θα χρειαστεί να καταβάλουν οι Ιταλοί για να τον κάνουν δικό τους.