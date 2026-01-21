Αθλητικά

Ο Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος της ΑΕΚ δανεικός στη Μάντοβα

Η ιταλική ομάδα ανακοίνωσε το δανεισμό του 22χρονου αμυντικού
Ο Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος
Ο Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος με τη φανέλα της ΑΕΚ/ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Στην Ιταλία θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος της ΑΕΚ. Η Ένωση τον παραχώρησε δανεικός στην Μάντοβα που αγωνίζεται στη Serie B.

Ο Χρυσόπουλος θα αγωνιστεί στη Serie B μέχρι το τέλος της σεζόν για να πάρει περισσότερα παιχνίδια στα πόδια του, καθώς με την ΑΕΚ είχε μόλις τρεις συμμετοχές. Πέτυχε μάλιστα και γκολ κόντρα στον Παναιτωλικό στο παιχνίδι της Super League. Την περσινή χρονιά ο 22χρονος αμυντικός αγωνίστηκε στην Ανόρθωση ως δανεικός, παίζοντας σε 26 αναμετρήσεις. 

Στη συμφωνία δανεισμού ανάμεσα στις δύο ομάδες υπάρχει και οψιόν αγοράς, χωρίς να έχει γίνει γνωστό το ποσό που θα χρειαστεί να καταβάλουν οι Ιταλοί για να τον κάνουν δικό τους. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
317
133
112
74
69
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo