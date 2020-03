Την απόφαση να αναβάλει το αποψινό παιχνίδι της Άρσεναλ με τη Μάντσεστερ Σίτι πήρε η Premier League, όπως ανακοίνωσαν οι «κανονιέρηδες». Αιτία; Ο… Βαγγέλης Μαρινάκης και φυσικά ο κορονοϊός.

Στην ανακοίνωσή της, η Άρσεναλ τονίζει πως η εξέλιξη είναι συνέχεια της χθεσινής είδησης πως ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης έχει προσβληθεί από τον κορονοϊό. «Λάβαμε ιατρικές συμβουλές και αναζητούμε όποιο πρόσωπο που είχε στενή επαφή, όπως αυτή ορίζεται, μαζί του στο παιχνίδι πριν από 13 μέρες» σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα ανάμεσα στην Άρσεναλ και τον Ολυμπιακό για το Europa League πριν από δυο εβδομάδες, πολλοί από τους παίκτες των Λονδρέζων συναντήθηκαν με τον ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού. Το να κόλλησαν οι παίκτες της Άρσεναλ κορονοϊό είναι μάλλον αδύνατο, όπως αναφέρει η ομάδα στη ανακοίνωσή της.

«Η ιατρική συμβουλή που λάβαμε είναι πως ο κίνδυνος να προσβληθούν (οι παίκτες) από τον Covid-19 είναι εξαιρετικά χαμηλός. Ωστόσο, ακολουθούμε αυστηρά τις οδηγίες της κυβέρνησης, οι οποίες προβλέπουν πως όποιος έρχεται σε επαφή με κάποιον που έχει τον ιό, θα πρέπει να μπει σε κατ’ οίκον απομόνωση για 14 μέρες από την τελευταία φορά που είχαν επαφή με τον ασθενή.

Έτσι, οι παίκτες δεν είναι διαθέσιμοι για τον αποψινό αγώνα με τη Μάντσεστερ Σίτι και η Premier League αποφάσισε ότι το παιχνίδι θα πρέπει να αναβληθεί. Οι παίκτες θα παραμείνουν στα σπίτια τους μέχρι να τελειώσει η περίοδος των 14 ημερών», αναφέρει η Άρσεναλ.

Επίσης, τέσσερα στελέχη της Άρσεναλ που κάθονταν κοντά στον Βαγγέλη Μαρινάκη κατά τη διάρκεια του αγώνα, θα παραμείνουν απομονωμένοι στα σπίτια τους για 14 μέρες. Παράλληλα, σαν ένα ακόμη προληπτικό μέτρο, αν και η Άρσεναλ δεν το θεωρεί πιθανό όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της, επικοινωνεί με άλλους καλεσμένους στον αγώνα ή προσωπικό του εστιατορίου και τους συμβουλεύει να ακολουθήσουν τις οδηγίες αν έχουν έρθει σε επαφή με τον ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού.

«Όλοι στην Άρσεναλ εύχονται στον κ. Μαρινάκη μια γρήγορη ανάρρωση», σημειώνεται στην ανακοίνωση των «κακονιέρηδων».

The Premier League have postponed our match with Manchester City on Wednesday night as a precautionary measure.https://t.co/qTX1QiXjZv