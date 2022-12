Λίγες ώρες μετά το “διαζύγιο” του με τους Σικάγο Μπουλς, ο Κώστας Αντετοκούνμπο ανακοινώθηκε από την Φενέρμπαχτσε.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο είναι και επίσημα παίκτης της Φενέρμπαχτσε, βάζοντας την υπογραφή του σε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το τέλος της σεζόν με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη και του Νικ Καλάθη.

Ο 25χρονος Έλληνας διεθνής υπήρξε πρωταθλητής με τους Λος Άντζελες Λέικερς το 2020 και με τη Βιλερμπάν το 2021, αλλά πριν από λίγα 24ωρα ανακοινώθηκε το “διαζύγιό” του με τους Σιγάγο Μπουλς.

Welcome to the family Kostas Antetokounmpo!@Kostas_ante13 pic.twitter.com/9ondWZ5XLb