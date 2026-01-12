Ο Κώστας Φορτούνης πέτυχε νέο γκολ με την Αλ Καλίτζ και βγήκε MVP της αναμέτρησης

Ο Κώστας Φορτούνης έχει καταφέρει να ξεχωρίσει με την παρουσία του στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας. Ο 33χρονος μεσοεπιθετικός ήταν βασικός -μαζί με τους Μασούρα και Κουρμπέλη- και σκόραρε στη εκτός έδρας νίκη της Αλ Καλίτζ με την Αλ Ετιφάκ.

Η ομάδα Κώστα Φορτούνη επικράτησε 2-1, βρίσκεται στη 8η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 21 βαθμούς και ουσιαστικά έχει εξασφαλίσει την παραμονή στην κατηγορία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Αλ Καλίτζ βρέθηκε πίσω στο σκορ μόλις στο 1′ με τον Ντεμπελέ, αλλά με το πέναλτι του Φορτούνη στο 45′ και το αυτογκόλ του Χέντρι στο 86′ έφτασε στην ανατροπή και τη νίκη με 2-1. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού σε 14 ματς στο πρωτάθλημα έχει φέτος 6 γκολ και 10 ασίστ!

Ο Φορτούνης βαθμολογήθηκε με 8,9 αναδείχθηκε MVP της αναμέτρησης, ενώ 7,7 είχε ο Κουρμπέλης και 7 ο Μασούρας.

Συνολικά με την Αλ Καλίτζ, ο Κώστας Φορτούνης μετράει 46 αγώνες, 16 γκολ και 15 ασίστ. Γνώρισε την αποθέωση για την έως τώρα προσφορά του μάλιστα από τα ΜΜΕ της Σαουδικής Αραβίας.