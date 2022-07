Λίγο πριν την ολοκλήρωση του deal με τους Λάιονς του Λονδίνου βρίσκεται ο Κώστας Κουφός. Ο Έλληνας σέντερ προσπαθεί να βρει και πάλι τα.. πατήματα του, αφού την περασμένη σεζόν “μέτρησε” μόλις έναν αγώνα στη G-League.

Σύμφωνα με τον Μαρκ Στάιν, ο Κώστας Κουφός ήρθε σε συμφωνία με τους Λόντον Λάιονς, ομάδα που συμμετέχει στο EuroCup.

Ο Έλληνας σέντερ επιστρέφει έτσι στην Ευρώπη, αφού μετά την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό, αγωνίστηκε για λίγο στην Ignite, που είναι ομάδα της G League του ΝΒΑ. Μάλιστα, ο Κουφός έπαιξε μόλις έναν αγώνα στη συγκεκριμένη ομάδα.

Έτσι, ο 33χρονος σέντερ θα βρεθεί απέναντι στον Προμηθέα Πάτρας, με τον οποίο οι Λόντον Λάιονς έχουν κληρωθεί στον ίδιο όμιλο του EuroCup.

Θυμίζουμε πως ο Κώστας Κουφός έχει 11 χρονιά… προϋπηρεσία στο ΝΒΑ, ενώ στην Ευρώπη αγωνίστηκε σε ΤΣΣΚΑ και Ολυμπιακό.

11-year NBA veteran Kosta Koufos is finalizing a deal with the @LondonLions, league sources say, bringing an established name to British basketball. The Lions are a @FIBA EuroCup team and employ Grizzlies alum Brett Burman as their GM.



