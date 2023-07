Στα 35 του χρόνια, ο Κώστας Μήτρογλου έχει αφήσει πίσω του τα κορυφαία ποδοσφαιρικά του χρόνια και φέτος θα αγωνιστεί στο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα της Γερμανίας με την Σχέρκενμπεργκ.

Ως εκ τούτου, φαίνεται ότι και η προετοιμασία του είναι αντίστοιχα… ερασιτεχνική, αφού σε μία φωτογραφία που έχει γίνει viral στα social media, ο Μήτρογλου εμφανίζεται να κάνει βάρη με ένα τσιγάρο στο αυτί.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, του Άρη και της Εθνικής Ελλάδας πάντως, δεν είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής με… καταχρήσεις, αφού αυτές συμβαίνουν ακόμη και από παίκτες που βρίσκονται στο κορυφαίο επίπεδο.

Kostas Mitroglou working hard in the pre-season…



… with a cigarette behind his ear. 🚬💪 pic.twitter.com/VzMchZTOIp