Αθλητικά

Ο Κώστας Παπανικολάου έπαιξε με τις κόρες του στο παρκέ του ΣΕΦ

Η πιο γλυκιά στιγμή από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι
KLODIAN LATO
KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Η οικογένεια του Κώστα Παπανικολάου βρέθηκε στο ΣΕΦ για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι, με τον διεθνή Έλληνα φόργουορντ να μην χάνει την ευκαιρία να παίξει με τις κόρες του.

Ο Κώστας Παπανικολάου άφησε τον ρόλο του αρχηγού του Ολυμπιακού για λίγα λεπτά και φόρεσε αυτόν του μπαμπά στο ΣΕΦ.

Οι κάμερες απαθανάτισαν τον Έλληνα φόργουορντ να βρίσκεται στο παρκέ του ΣΕΦ μαζί με τις κόρες του, παίζοντας, γελώντας και απολαμβάνοντας μια στιγμή καθαρής οικογενειακής χαράς.

papanikolaou

Ο Κώστας Παπανικολάου είναι ένα από τα καλύτερα παιδιά του ελληνικού μπάσκετ που έχει πάντα χαμηλό προφίλ, τα δίνει όλα για τις ομάδες που αγωνίζεται και είναι και ένας εξαιρετικός οικογενειάρχης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
306
195
128
126
99
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo