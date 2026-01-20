Ο Κώστας Παπανικολάου έπαιξε με τις κόρες του στο παρκέ του ΣΕΦ

Η οικογένεια του Κώστα Παπανικολάου βρέθηκε στο ΣΕΦ για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι, με τον διεθνή Έλληνα φόργουορντ να μην χάνει την ευκαιρία να παίξει με τις κόρες του.

Ο Κώστας Παπανικολάου άφησε τον ρόλο του αρχηγού του Ολυμπιακού για λίγα λεπτά και φόρεσε αυτόν του μπαμπά στο ΣΕΦ.

Οι κάμερες απαθανάτισαν τον Έλληνα φόργουορντ να βρίσκεται στο παρκέ του ΣΕΦ μαζί με τις κόρες του, παίζοντας, γελώντας και απολαμβάνοντας μια στιγμή καθαρής οικογενειακής χαράς.

Ο Κώστας Παπανικολάου είναι ένα από τα καλύτερα παιδιά του ελληνικού μπάσκετ που έχει πάντα χαμηλό προφίλ, τα δίνει όλα για τις ομάδες που αγωνίζεται και είναι και ένας εξαιρετικός οικογενειάρχης.