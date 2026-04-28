Ο Κώστας Σλούκας ανέβασε φωτογραφία μετά το χειρουργείο: «Θα γυρίσω σύντομα»

Ο Κώστας Σλούκας έκανε επέμβαση για ρήξη μηνίσκου και δεν θα αγωνιστεί στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια για πλέι οφ της Euroleague, στέλνοντας μήνυμα στήριξης στους συμπαίκτες του μέσα από το χειρουργείο.

Με μία φωτογραφία του μέσα από το νοσοκομείο, ο Κώστας Σλούκας έκανε λόγο για σύντομη επιστροφή του στην αγωνιστική δράση και εξέφρασε την πίστη του στον Παναθηναϊκό για το διπλό επί της Βαλένθια στη Euroleague.

Η ανάρτηση του Σλούκα

“Ήδη μετράω αντίστροφα για επιστροφή. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους γιατρούς μου που ανέλαβαν την επέμβαση, κ. Τριανταφυλλόπουλο Ιωάννη (υπεύθυνος ιατρικού επιτελείου ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ) και κ. Χίσσα Διονύση (υπεύθυνος ιατρικού επιτελείου ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ). Όπως και σε όλο το προσωπικό του ΥΓΕΙΑ.

Τα μηνύματα ενδιαφέροντος και στήριξης άπειρα, οπότε θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε όλους εσάς. Δύσκολο πολύ να απέχω απ’ το πιο σημαντικό κομμάτι της χρονιάς. Όμως έτσι είναι ο πρωταθλητισμός. Θα γυρίσω σύντομα. Θετική σκέψη, αισιοδοξία και πίστη στην ομάδα και σε όλη την αποστολή για μία σκληρή μάχη!

ΚΟΣΜΟΣ-ΟΜΑΔΑ-ΕΝΑ όπως πάντα”.