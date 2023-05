Ο Έντισον Ταβάρες αναδείχθηκε κορυφαίος αμυντικός της σεζόν 2022-23 στη Euroleague, αφήνοντας δεύτερο τον Τόμας Γουόκαπ, γεγονός που σχολίασε στα social media, o συμπαίκτης του στον Ολυμπιακό, Κώστας Σλούκας.

Με ανάρτησή του στα αγγλικά, στην οποία τάγκαρε και την ίδια τη Euroleague, ο Σλούκας εξέφρασε δημόσια τη διαφωνία του για το γεγονός ότι ο Γουόκαπ δεν αναδείχθηκε καλύτερος αμυντικός της διοργάνωσης.

«Με σεβασμό στην Euroleague και έναν σπουδαίο παίκτη που κυριαρχεί για χρόνια στην Ευρώπη, τον Έντισον Ταβάρες, κατά την ταπεινή μου άποψη ο Τόμας Ουόκαπ άξιζε το βραβείο του κορυφαίου αμυντικού της σεζόν στην Euroleague. Παρά το γεγονός πως δεν έχει το μέγεθος του Ουόλτερ, προβλημάτισε κάθε αντίπαλο, έδωσε πολλές λύσεις και βοήθησε την ομάδα μας να εξασφαλίσει την 1η θέση».

With respect to @Euroleague & a great player who has dominated ELB for years @waltertavares22, in my humble opinion, @twalkup23 deserved DPOY this season. Despite lacking size like Walter, he troubled every opponent, contributed immensely, and helped our team clinch 1st place.