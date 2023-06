Ο Κώστας Σλούκας είναι πιθανό να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό και δημοσίευμα θέλει τη Φενέρμπαχτσε να έχει καταθέσει επίσημη πρόταση για την απόκτησή του.

Ο Ολυμπιακός αναμένεται να συζητήσει με τον Κώστα Σλούκα για την ανανέωση του συμβολαίου του, αλλά ο ρόλος του στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είναι δεδομένο ότι δεν είναι ο επιθυμητός από τον Έλληνα γκαρντ.

Ως εκ τούτου, εκτιμάται ότι θα εξετάσει όλα τα ενδεχόμενα, με ρεπορτάζ του Eurohoops να αναφέρει ότι ήδη έχει στα χέρια του επίσημη πρόταση από τη Φενέρμπαχτσε, για να επιστρέψει στην ομάδα με την οποία κατέκτησε τα πάντα, κατά τη διάρκεια της τριετούς παρουσίας του στην Τουρκία.

Fenerbahce presented its offer to Kostas Sloukas



