Ο Κώστας Τσιμίκας βρίσκεται στην Αυστρία για την προετοιμασία της Λίβερπουλ, αλλά το πρόγραμμα περιλαμβάνει και μερικά ρεπό για ψάρεμα.

Σε ένα από αυτά λοιπόν, ο Κώστας Τσιμίκας φαίνεται ότι έπιασε ένα γιγαντιαίο ψάρι, το οποίο και ανέβασε σε story στο instagram, έχοντας δίπλα του τον Άλισον. “Εγώ με δύο γίγαντες”, έγραψε ο διεθνής Έλληνας μπακ, με τον Βραζιλιάνο τερματοφύλακα να δείχνει σε video και πως έπιασαν το ψάρι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νωρίτερα μάλιστα είχε ανεβάσει και φωτογραφία πάνω σε βάρκα, έχοντας στο πλευρό του και τον σούπερ σταρ της Λίβερπουλ, Μο Σαλάχ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Kostas helping Alisson real in that monster of a fish 🎣 😂#lfc #liverpool #ynwa pic.twitter.com/ViVFbzshCs