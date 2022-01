Οι Ντάλας Μάβερικς δεν κατάφεραν να φανούν ανταγωνιστικοί στην έδρα των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και ο Κρίσταπς Πορζίνγκις εμφάνισε τον εκνευρισμό του.

Σε μία φάση στο τέλος του αγώνα, ο Λετονός φόργουορντ κλώτσησε την μπάλα, παρότι απαγορεύεται από τον κανονισμό και δέχθηκε τεχνική ποινή και αποβλήθηκε από την αναμέτρηση.

Αμέσως ζήτησε συγγνώμη, αλλά δεν γλίτωσε την ποινή και έφυγε για τα αποδυτήρια, συνεχίζοντας τη μέτρια σεζόν του δίπλα στον Λούκα Ντόνσιτς στους Μάβερικς.

KP got ejected after kicking the ball 😳 pic.twitter.com/naV9auyaf9