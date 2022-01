Η κατάρρευση του εντός αγωνιστικού χώρου στο Euro 2020, σόκαρε το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ο Κρίστιαν Έρικσεν άνοιξε την… καρδιά του στο Danish TV DR και μίλησε για εκείνες τις στιγμές και για την αγάπη που έλαβε στη συνέχεια από τον κόσμο.

Παράλληλα, ο Κρίστιαν Έρικσεν -στη συνέντευξη που θα προβληθεί την Τετάρτη (5/1)- τόνισε πως έχει βρει και πάλι τη φόρμα του και.. ονειρεύεται την παρουσία του στο Μουντιάλ του Κατάρ με την Εθνική Δανίας.

Να αναφέρουμε ότι τον περασμένο Δεκέμβριο ο Κρίστιαν Έρικσεν ψάχνει ομάδα, αφού έλυσε το συμβόλαιό του με την Ίντερ, καθώς οι κανονισμοί στην Ιταλία δεν επιτρέπουν σε ποδοσφαιριστές να αγωνίζονται με βηματοδότη.

“Ήταν καταπληκτικό που τόσοι πολλοί άνθρωποι ένιωσαν την ανάγκη να μου γράψουν ή να μου στείλουν λουλούδια. Αυτό που συνέβη επηρέασε τόσους πολλούς ανθρώπους και ένιωσαν την ανάγκη να στηρίξουν εμένα και την οικογένειά μου. Αυτό με κάνει πολύ χαρούμενο. Στο νοσοκομείο έλεγαν συνέχεια ότι λάμβανα όλο και περισσότερα λουλούδια.

Ήταν περίεργο, γιατί δεν περίμενα ότι ο κόσμος θα στείλει λουλούδια επειδή είχα πεθάνει για πέντε λεπτά. Ήταν εκπληκτικό και με βοήθησε πολύ το να λαμβάνω όλες αυτές τις όμορφες ευχές. Και οι άνθρωποι εξακολουθούν να μου γράφουν. Τους ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ προσωπικά τους γιατρούς, τους συμπαίκτες και τις οικογένειές τους.

Όπως επίσης, και όλους τους θαυμαστές που έστειλαν χιλιάδες γράμματα, email και λουλούδια, ή που με πλησίασαν στο δρόμο τόσο στην Ιταλία όσο και στη Δανία, τους ευχαριστώ όλους για την υποστήριξη που έλαβα. Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό γιατί είμαι ακόμα εδώ”, αναφέρει μεταξύ άλλων ο 29χρονος μεσοεπιθετικός.

