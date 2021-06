Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Δανίας εξέδωσε ανακοίνωση, ενημερώνοντας για την κατάσταση της υγείας του Κρίστιαν Έρικσεν.

Μετά τις εξετάσεις που υποβλήθηκε, αποφασίστηκε ο Δανός χαφ να βάλει βηματοδότη, έπειτα από την καρδιακή ανακοπή που υπέστη στο γήπεδο κατά τη διάρκεια του αγώνα της Δανίας με τη Φινλανδία για το Euro 2020.

«Ο γιατρός της εθνικής ομάδας, Μόρτεν Μπόεσεν, έπειτα από επαφές με καρδιολόγους στο Rigshospitalet και τον Έρικσεν, κατέληξαν στο συμπέρασμα:

“Έπειτα από τις εξετάσεις τις οποίες έκανε ο Κρίστιαν, αποφασίστηκε να του τοποθετηθεί βηματοδότης που κρίνεται απαραίτητος λόγω και της αρρυθμίας που παρουσιάζει.

Ο Κρίστιαν αποδέχθηκε αυτή την λύση και όλοι οι γιατροί συμφωνούν σε αυτό. Θα θέλαμε να συνεχίσετε να σέβεστε τις ιδιωτικές στιγμές του Έρικσεν και της οικογένειάς του», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

