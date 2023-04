Σε μπελάδες μπήκε ο Κριστιάνο Ρονάλντο στη Σαουδική Αραβία μετά την άσεμνη χειρονομία του στους οπαδούς της Αλ Χιλάλ.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρίσκεται στο στόχαστρο στη Σαουδική Αραβία, λόγω της απαράδεκτης και αντιαθλητικής συμπεριφοράς του, η οποία τείνει επαναλαμβανόμενη.

Μετά την ήττα της Αλ Νασρ από την Αλ Χιλάλ με 2-0, που «ψαλίδισε» τις ελπίδες για την κατάκτηση του τίτλου, ο Πορτογάλος σταρ αντέδρασε στις αποδοκιμασίες των αντίπαλων οπαδών προς το πρόσωπο του, εξυμνώντας τον Λιονέλ Μέσι.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο «πιάστηκε» από τον τηλεοπτικό φακό, να αγγίζει τα γεννητικά του όργανα, σε μια άσεμνη χειρονομία που έγινε πρωτοσέλιδο στην χώρα του Κόλπου και που πυροδότησε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Cristiano Ronaldo makes obscene gesture to Al-Hilal fans after leaving the field defeated and under the cries of “Messi, Messi, Messi” 😮



📽️ @wtrx5 pic.twitter.com/xnsyCsfPOQ