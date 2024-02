Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δέχθηκε ποινή μιας αγωνιστικής και χρηματικό πρόστιμο για άσεμνη χειρονομία

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο τιμωρήθηκε με αποκλεισμό μιας αγωνιστικής και πρόστιμο 2.500 ευρώ για την άσεμνη χειρονομία του προς τους οπαδούς της Αλ Σαμπάμπ, όπως σχετικά ανακοίνωσε η πειθαρχική επιτροπή της Σαουδαραβικής ομοσπονδίας.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα της αναμέτρησης της 21ης αγωνιστικής της Saudi Pro League -και έχοντας ανοίξει το σκορ για την Αλ Νασρ- ο Κριστιάνο Ρονάλντο απάντησε στις φωνές των γηπεδούχων για τον Λιονέλ Μέσι, με μια απαράδεκτη χειρονομία.

Οι εικόνες εκείνης της στιγμής έγιναν γρήγορα “viral” στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έβαλαν τον “CR7” στο στόχαστρο των ποδοσφαιρικών Αρχών στη Σαουδική Αραβία, φέρνοντας τελικά τη συγκεκριμένη τιμωρία.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει σκοράρει τέσσερα γκολ σε τέσσερα παιχνίδια που παίχτηκαν το 2024 και οδηγεί τη λίστα με τους πρώτους σκόρερ του πρωταθλήματος, με 22 γκολ και εννέα ασίστ σε 20 αγώνες.

Cristiano Ronaldo to fans who chanted Messi all game.pic.twitter.com/sSwcvnHF9C