Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε δικό του κανάλι και «σάρωσε» στο youtube – Το video με την Εθνική Ελλάδας

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ο πιο διάσημος αθλητής του πλανήτη και η δημιουργία του δικού του καναλιού στο youtube προκάλεσε… παροξυσμό στη γνωστή πλατφόρμα.

Όντας ήδη ο αθλητής με τους περισσότερους ακολούθους στα social media, ο Κριστιάνο Ρονάλντο πρόσθεσε στο portfolio του και το δικό του κανάλι στο youtube, το οποίο και ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο εγγραφές, σε λιγότερο από μία ώρα.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ ανέβασε ήδη και μία σειρά από video από την προσωπική του ζωή με την Τζορτζίνα Ροντρίγκες, γεγονός που φαίνεται ότι ήταν αρκετό για να “σαρώσει” και στο youtube.

The wait is over 👀🎬 My @YouTube channel is finally here! SIUUUbscribe and join me on this new journey: https://t.co/d6RaDnAgEW pic.twitter.com/Yl8TqTQ7C9