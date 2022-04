Στην αγωνιστική δράση επιστρέφει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, λίγες ημέρες μετά την απώλεια του ενός εκ των νεογέννητων διδύμων του.

Στις υποχρεώσεις της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επιστρέφει ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Πορτογάλος επιθετικός έμεινε εκτός του πρόσφατου ντέρμπι στην έδρα της Λίβερπουλ, έχοντας λίγες ώρες νωρίτερα αποκαλύψει την απώλεια του νεογέννητου γιού του.

Τώρα όμως, ο Πορτογάλος επιθετικός τίθεται και πάλι στη διάθεση του προπονητή του, για το αυριανό (23.04.2022) μεγάλο ματς της Γιουνάιτεντ στην έδρα της Άρσεναλ.

Ο Ραλφ Ράνγκνικ ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με τους Λονδρέζους ότι τόσο ο Κριστιάνο Ρονάλντο, όσο και οι Ράφαελ Βαράν και Σκοτ Μακτόμινεϊ θα είναι και διαθέσιμοι

Αντίθετα, ο Πολ Πογκμπά -που αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού από την αναμέτρηση με τη Λίβερπουλ- θα γυρίσει μίνιμουμ σε ένα μήνα και έτσι η σεζόν ολοκληρώνεται πρόωρα για τον Γάλλο μέσο, το συμβόλαιο του οποίου λήγει στο τέλος της σεζόν.

ℹ️ We will be boosted by the return of three Reds for #ARSMUN! 👏🔴#MUFC | #PL